Leon en Tom over commotie om de Switch en Overwatch! | GamersNET Radio #350

Lang niet gezien, maar dan eindelijk teruggekeerd in GamersNET Radio: ons aller Leon ! Samen met vaste kracht Tom presenteert onze eindredacteur aflevering #350 van onze wekelijkse gaming podcast! Over de week in games, met veel discussie over Overwatch en de Nintendo Switch...

Daarnaast bespreken Leon en Tom ook de multiplayer van Red Dead Redemption 2 , het nieuwe E3 voor publiek en nog zo veel meer grote nieuwskoppen die de afgelopen week onze revue passeerden...Verwacht daarnaast ook zeker wat nodeloos gewauwel van het tweetal. Met teasers over waar de redacteuren mee bezig zijn, maar tevens een aantal Trump-momentjes tegenover andere Nederlandse gaming podcasts...