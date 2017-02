Loot Crate viert vijfde verjaardag met nieuw logo

geeky

Begonnen als start-up in een garage en inmiddels uitgegroeid tot een internationaal nerdfenomeen ťn vaste verschijning op GamersNET: Loot Crate . De maandelijkse abonnementendienst voorhebbedingetjes viert nu zijn vijfde verjaardag en doet dat door het oude logo in een nieuw jasje te hijsen.Het eigen 'Loot Crate' logo krijgt een ietwat strakker en stijlvoller embleem, waarbij ook de bijbehorende tekst in een nieuw lettertype prijkt. De logo's voor verschillende takken van Loot Crate zijn hierdoor ook enigszins aangepast, al blijven een handvol stijlelementen grotendeels onveranderd.Het moge duidelijk zijn: trouw blijven aan het bestaande, zij het dat deze van een toch wat moderner likje verf is voorzien. Een vooruitgang voor het overkomen van de goedheid-kratten? Wij laten het nog even inwerken eer we conclusies trekken.Benieuwd naar wat er nu zoal in een doos van Loot Crate of Loot Gaming te vinden is? Bekijk dan ook eens onze unboxing -video's, zoals het onderstaande voorbeeld van Loot Gaming Januari: Mad Science Zelf ook een abonnement bij Loot Crate of Loot Gaming afsluiten? Kijk dan eens rond op de officiŽle Loot Crate website , waar je met de code 'GamersNET' op drie dollar korting kan rekenen. Doe er je ding mee. Geen verplichtingen.