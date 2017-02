Mass Effect: Andromeda bevat geen levellimiet

side quests

RPG-fans zijn natuurlijk bekend met levels, maar meestal is er een limiet. Dat zorgt ervoor dat je slechts een beperkt aantalkunt vergaren en dus ook zorgvuldig moet overwegen waar je die punten in investeert. In Mass Effect: Andromeda wordt dat anders aangepakt. Je kunt namelijk levellen zoveel je wilt, als je daar het geduld voor hebt. Zo kun je dus ál jetot het hoogste niveau brengen. VolgensIan Frazier heb je vanaf ongeveer level 123 niets meer omaan te besteden.Wel zijn alle skills in Mass Effect: Andromeda gerelateerd aan de combat. Andere RPG's bieden ook zaken als Intelligence en Charm, maar daar is al sinds Mass Effect 2 geen sprake van. Wel kun je ervoor kiezen om credits uit te geven in de Medbay van je schip, waardoor je jekunt herverdelen. Wel worden de kosten hiervan steeds hoger, dus het is niet de bedoeling dat je dit constant doet.Voor de completionisten onder ons is er verder nóg meer goed nieuws: bijna alle content in Mass Effect: Andromeda is ook na de verhaallijn nog speelbaar. Er zijn wel een paar uitzonderingen, maar die vormen slechts een klein percentage van het totaalaantal, Loyalty Missions en andere verkenningen van het universum.Mass Effect: Andromeda verschijnt op 21 maart voor pc, Xbox One en PlayStation 4.