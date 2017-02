Microsoft kondigt Xbox Game Pass aan; meer dan 100 Xbox One en 360 spellen beschikbaar

Microsoft introduceert een nieuwe service voor Xbox One en 360 onder de noemer: Xbox Game Pass. Met de service zijn meer dan honderd spellen beschikbaar voor zowel Xbox One als 360. Momenteel is de service enkel beschikbaar in een trial voor uitgekozen leden van het Xbox Insider Program. De trial is vandaag om 15:00 van start gegaan.Deelnemers van het Xbox Insiders Program kunnen door middel van een update Xbox Game Pass installeren. De service heeft op het moment maar rond de twintig games beschikbaar maar andere games komen uit wanneer de service uit de trial gaat. Het gaat om een vroege build van de service dus er kunnen nog problemen voorkomen. De service krijgt in de toekomst grote titels als Halo 5, Saints Row IV, NBA2K16, Gears of War: Ultimate Edition en nog meer. Hoeveel een lidmaatschap op de Xbox Game Pass bij ons kost is nog niet bekend, maar in Amerika komt het neer op $9.99 per maand.