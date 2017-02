Middle-earth: Shadow of War officieel onthuld; verschijnt nog dit jaar

Nadat we jullie gisteren al berichtten over de ongeplande onthulling van Middle-earth: Shadow of War door de Amerikaanse retailer Target, heeft uitgever Warner Bros. de game nu ook officieel onthuld. Middels onderstaande trailer doet Warner Bros. de game van Monolith uit de doeken.In Shadow of War krijg je te maken met talloze vijanden uit het Lord of the Rings-universum, waaronder Sauron en de Nazgul. Natuurlijk keert het veel geprezen Nemesis-systeem uit Shadow of Mordor terug. Daarbij moeten de acties en beslissingen van de speler nu een grotere impact hebben, doordat niet alleen karakters maar ook omgevingen hierdoor gevormd worden.Erg lang hoeven we niet te wachten op Shadow of War. De opvolger van Shadow of Mordor verschijnt namelijk al op 22 augustus 2017 voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.