Morgen verschijnt de Battlefield 1 winter update

Keep your cool. The Winter Update is almost here. pic.twitter.com/AunSzEtB3m ó Battlefield (@Battlefield) 12 februari 2017



Electronic Arts laat via Twitter weten dat de winter update van Battlefield 1 morgen, dus op 14 februari, verschijnt. Met zo'n aankondiging kan het niet anders dan dat het een grote update wordt, waar de community flink over onderhandeld heeft.Zo willen spelers de mogelijkheid krijgen om te stemmen voor de volgende map in de online multiplayer. DICE is hiermee bezig, maar of deze feature in de aankomende update zit is nog onduidelijk. Of het tevens een voorbereiding is op de eerste DLC voor Battlefield 1, genaamd 'They Shall Not Pass', is ook niet bekend. De DLC kunnen we in maart verwachten en voegt de Fransen toe, alsook nieuwe wapens en voertuigen.