Nintendo sleept real-life Mario Kart-bedrijf voor de rechter

Het Japanse bedrijf Marika Co. verhuurt go-karts eruitzien als de voertuigen in Mario Kart. Klanten krijgen zelfs een outfit om zich te verkleden als Mario, Luigi of Princess Peach. Veel Japanners en toeristen vinden dat leuk. Nintendo niet.Nintendo is er niet van gecharmeerd dat zijn personages op deze manier gebruikt worden. Volgens bedrijf is er sprake van een inbreuk op het auteursrecht:

In this lawsuit, against the defendant company which provides rental services for public road carts, we have declared the mark 'Marika', which is an abbreviation of 'Mario Kart' widely known as the series of racing games that we manufacture and sell.



In addition, when the defendant company rents a public road cart to that customer, they lend a costume of a famous character such as our 'Mario', etc., and the image and the video of the costume are displayed.



They use it for publicity and sales without obtaining our permission, and we insist that such an act falls under unfair competition and copyright infringement acts against us.

De website van Marika is inmiddels offline. En mocht je het je afvragen: ja, onderstaande foto toont daadwerkelijk de karts en outfits die het bedrijf verhuurt.