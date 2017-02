Nintendo verklaart 'zwakke' launch line-up Switch

De Nintendo Switch is de afgelopen weken meermaals bekritiseerd om zijn enigszins teleurstellende launch line-up. Naast Zelda: Breath of the Wild en 1, 2 Switch valt er op first party-gebied weinig te beleven, maar dat is volgens Nintendo een opzettelijke keuze.Tijdens een recente investeerdersbijeenkomst werden kritische vragen gesteld over de launch line-up. Nintendo-president Tatsumi Kimishima liet daarop weten dat Nintendo er expres voor heeft gekozen om de Switch in de winkel te leggen met een bescheiden gamesaanbod. Op die manier kan het bedrijf namelijk een constante stroom aan releases gedurende de rest van het jaar garanderen:

Our thinking in arranging the 2017 software lineup is that it is important to continue to provide new titles regularly without long gaps. This encourages consumers to continue actively playing the system, maintains buzz, and spurs continued sales momentum for Nintendo Switch.

Splatoon 2 is één van de AAA-games die pas na de launch verschijnt. Kimishima belooft echter dat het het wachten waard wordt:

Splatoon 2 in particular will offer voice chat, a much-requested feature from our overseas fans, using smart-devices and the ability to bring eight Nintendo Switch systems together for eight-person local multiplayer.



In this way, we are working to create titles and environments to invigorate the competitive gaming scene so that a wider demographic of customers can enjoy, talk about, and continue playing the Nintendo Switch.

Zowel de Wii als de Wii U kenden lange periodes waarin weinig games verschenen, dus Nintendo's nieuwe strategie klinkt logisch. Een blik op de releaselijst bevestigt bovenstaand verhaal bovendien, want later in 2017 kunnen we onder andere aan de slag met Mario Kart Deluxe 8, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Arms, Super Mario Odyssey en Snipper Clips.