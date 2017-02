Nioh is een miljoen keer verkocht; gratis Armour Set voor iedereen

Nioh is iets meer dan twee weken geleden verschenen en heeft nu een mijlpaal bereikt: het spel is een miljoen keer over de toonbank gegaan. Het betreft hier zowel digitale als fysieke exemplaren.Om deze mijlpaal te vieren, geeft ontwikkelaar Team Ninja elke speler toegang tot het Golden Nioh Armour. Dat is een gouden versie van het Nioh Armour dat al in de game zit. Om dit kleine stukje DLC te downloaden, hoef je slechts patch 1.04 te downloaden, die natuurlijk ookmet zich meebrengt.Het is natuurlijk niet de meest spectaculaire DLC ooit, maar het is gratis en een mooi gebaar van Team Ninja. Check hieronder een afbeelding van het Golden Nioh Armour.