Open beta For Honor nu te pre-loaden; weegt 19 GB

build

best of five

respawnen

Een week of wat geleden lekten er data uit voor een open beta van For Honor: 9 tot en met 12 februari. Niet veel later bevestigde Ubisoft dat de online zwaardvechtgame een open beta krijgt in de aanloop naar de release op Valentijnsdag.Vanaf nu is de betaalvast te pre-loaden. Als je de versie van de gesloten beta al op je harde schijf hebt staan, wordt die (als het goed is) automatisch geŁpdatet. Mocht je bij die beta buiten de boot zijn gevallen, bereid je dan voor om ongeveer 19 GB aan data te downloaden.Tijdens de open beta krijgen we toegang tot min of meer dezelfde content als tijdens de afgelopen gesloten beta. Wel krijgen we een nieuwe spelmodus te zien: Elimination. Daarin nemen twee teams van vier spelers het in een-formaat tegen elkaar op. Tijdens de verschillende rondes zullen spelers niet, dus het doel is uiteraard om alle vijanden een kopje kleiner te maken zonder zelf aan mootjes te worden gehakt.For Honor verschijnt op 14 februari voor de pc, Xbox One en PlayStation 4.