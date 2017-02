Open-source mediacenter Kodi binnenkort ook op Xbox One

Officieel aangekondigd door de non-profit XBMC Foundation: een Universal Windows Platform (UWP) versie van Kodi. Aan de hand van deze applicatie is het mogelijk een eigen mediacenter op te zetten en te draaien op Xbox One en Windows 10. Hierdoor keert het populaire Kodi dan eindelijk toch terug naar het Xbox-platform, na een flinke tijd van afwezigheid.Via omwegen was het al langer mogelijk om media via Kodi af te spelen op Xbox One, maar een native applicatie bleef een lange poos zoek. Op Windows was uiteraard wel een Win32-programma van Kodi zelf te gebruiken, maar daarbovenop moet nu ook een officiŽle app in de Windows Store verschijnen.Naast Kodi verschijnen er de laatste tijd steeds vaker dedicated apps op Xbox One via Microsofts UWP-programma. Enige tijd geleden zagen we bijvoorbeeld ook Dropbox een officiŽle applicatie voor Xbox One uitrollen.