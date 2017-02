Phil Spencer: zeg nooit 'nooit' tegen Xbox 360-emulatie op Windows 10

Phil Spencer staat bekend als een amicale man. Stel hem een vraag over vooralsnog onbevestigde informatie, en het zou zomaar kunnen dat je een inhoudelijk antwoord krijgt. Zo verging het Glenn Edwards op Twitter ook: hij vroeg Spencer naar eventuele emulatie van Xbox 360-games op de pc. De Xbox-baas antwoordde als volgt:

Running [backward compatibility] reliably on all the different PC [hardware configurations] would be a lot more work than [Xbox One], but never say never.

Met andere woorden: het is eenvoudiger om Xbox 360-games te laten draaien op een Xbox One, omdat dat laatste apparaat vaste hardware heeft. Pc's hebben dat natuurlijk niet, dus is het moeilijker om een emulator betrouwbaar te laten werken. Maar Phil Spencer sluit de mogelijkheid niet volledig uit.We hoeven echter geen Xbox 360-emulatie te verwachten in de voorzienbare toekomst. Op dit moment werkt Microsoft hard aan de Creators Update, die een heleboel nieuwe functies moet toevoegen. Het afspelen van Xbox 360-games hoort daar helaas niet bij.