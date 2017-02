Pikachu viert vanaf zondag de 21e verjaardag van Pokémon in Pokémon GO

In januari was het stil rondom Pokémon GO, maar februari maakt dat ruimschoots goed. Eerst werd er een speciaal Valentijn-event gehouden en vlak daarna werden er ruim tachtig nieuwe Pokémon vrijgelaten in de vorm van de tweede generatie . Maar trouwe fans van Pokémon weten dat 27 februari Pokémon-dag is, dus de februarivreugde is nog niet voorbij.Op die dag viert de franchise namelijk zijn verjaardag, en dit jaar wordt Pokémon alweer 21 jaar oud. In Pokémon GO wordt dit gevierd door een nieuwe versie van Pikachu: die heeft een feestmutsje op. De speciale versie van de Pokémon-mascotte is te vangen vanaf 26 februari, om 22:00 uur Nederlandse tijd. Op 6 maart om diezelfde tijd verdwijnt de feestmuts weer van Pikachu's hoofd.De Pikachu die je tijdens dit kleine event vangt, behouden hun muts natuurlijk wél. Dit maakt de Anniversary Pikachu dus een collector's item, en dus wellicht waardevol wanneer het ruilen eenmaal uitkomt.