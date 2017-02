PlayStation Network was voor een paar uur onaangekondigd offline

Het PlayStation Network heeft wel eens onderhoud nodig, maar meestal kondigt Sony Interactive Entertainment dit aan. Echter, afgelopen nacht was de online service van het Japanse bedrijf een aantal uur onaangekondigd offline, zo meldden meerdere gamers uit Noord-Amerika en Canada.Later kwamen er ook berichten van Europese gebruikers dat het PlayStation Network niet werkte. Echter, de pagina waar alle statistieken te zien zijn van de PSN services gaf geen offline informatie. Er waren diverse 'klachten' van gamers en de meest voorkomende was dat gebruikers gewoonweg niet konden inloggen, of dat spelers niet in party's konden.Momenteel zou het PlayStation Network weer volledig online zijn, maar Sony heeft niets gemeld over het onverwachte onderhoud.