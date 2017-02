Pre-orders Nintendo Switch door GameStop geannuleerd wegens te kleine voorraad

Veel mensen waren bang dat de Nintendo Switch van hetzelfde euvel last zou krijgen als de NES Classic: voorraadtekort op de lanceringsdag. Enkele weken geleden beloofde Nintendo dat dit niet het geval zou zijn: iedere gamer die een Switch wil aanschaffen, zou die mogelijkheid hebben. Echter, volgens Nintendo Today worden er sinds kort pre-orders geannuleerd door onder andere GameStop, omdat de winkelketen er niet voldoende op voorraad heeft.Enkele weken geleden zetten meerdere Amerikaanse winkels de reserveringen voor de Switch al stil, omdat er niet voldoende consoles beschikbaar waren. Later stelde Nintendo echter meer Switch-consoles beschikbaar en gingen de pre-orders weer verder. Nu lijkt het einde van Nintendo's voorraad toch echt in zicht: als winkels zelf pre-orders gaan annuleren, lijkt het waarschijnlijk dat er niet heel veel nieuwe exemplaren beschikbaar zullen komen.Wel liet Nintendo ondanks weten dat het de productiecapaciteit voor de Switch gaat uitbreiden, omdat het apparaat zo vaak gereserveerd wordt. Toch is het natuurlijk erg zuur voor de mensen die een Switch hadden besteld en die nu alsnog niet verzekerd zijn van een exemplaar.