PS4 Pro-update Resogun nu beschikbaar

Ontwikkelaar Housemarque heeft zojuist de langverwachte PlayStation 4 Pro-update voor Resogun uitgebracht. Dat nieuws maakte Sony bekend via Twitter De update voegt ondersteuning voor 4K HDR toe en verbetert de graphics van de game. Het is vooralsnog onduidelijk of de PS4 Pro-versie van Resogun draait op een native 4K-resolutie, of dat Housemarque upscaling-technieken heeft toegepast.