Rainbow Six Siege dit weekend gratis op alle platformen

Ubisofts tactische shooter Rainbow Six Siege is gedurende het hele weekend gratis te spelen. Niet alleen pc-bezitters kunnen van deze actie genieten, want ook de PlayStation 4 en Xbox One doen dit keer mee aan het feestje.Gedurende de proefperiode kun je aan de slag met alle maps, modi en Operators uit de volledige game. Wil je na het weekend verder spelen, dan kun je Rainbow Six Siege tijdelijk met 50 procent korting oppikken. Alle progressie wordt dan overgeheveld.De eindtijd van de proefperiode verschilt per platform. Voor pc-gamers gaat de stekker er zondagavond om 22:00 uur al uit, terwijl consolegamers dan nog een nachtje kunnen doorhalen. De PlayStation 4- en Xbox One-versies sluiten namelijk om respectievelijk 7:00 en 9:00 uur hun deuren.