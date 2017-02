Resident Evil 7 uitgespeeld in drie uur met enkel een mes

In onze review van Resident Evil 7 merkten wij op dat de game bij vlagen aardig pittig is, maar dat weerhoudt sommige gamers er niet van om de meest bizarre uitdagingen aan te gaan. Speedrunner ItsTheWykytron is daar een mooi voorbeeld van. Hij slaagde erin de volledige game uit te spelen in drie uur... en gebruikte daarbij enkel zijn mes.De YouTuber 'Quizzle' gaat nog een stapje verder. Hoewel hij er twintig minuten langer over deed dan ItsTheWykytron, wist hij de game wel te voltooien op de Madhouse-moeilijkheidsgraad. Quizzle vindt het echter niet zo leuk als mensen zijn filmpjes embedden, dus je kunt terecht op zijn YouTube-kanaal voor het videobewijs van deze indrukwekkende prestatie.