Season Pass voor Sniper Elite 4 opent de jacht op de Führer

Sniper Elite 4 ligt vanaf volgende week in de winkels en net als bijna elke grote AAA-release krijgt ook dit spel een Season Pass. Ontwikkelaar Rebellion heeft via een persbericht onthuld wat kopers van deze pas precies kunnen verwachten.Rebellion is van plan om 12 DLC-pakketten uit te brengen voor Sniper Elite 4. Daaronder bevindt zich een speciale missie getiteld 'Führer', waarin protagonist Karl Fairburne een Duitse U-boot infiltreert om Adolf Hitler op te sporen. Verder kunnen we rekenen op uitbreidingspakketten die nieuwe wapens, wapen-skins en multiplayer-personages introduceren.De ontwikkelaar wil echter voorkomen dat de Season Pass leidt tot een tweedeling in de community. Daarom zullen alle nieuwe maps en modi gratis beschikbaar gesteld worden. Wil je de extra missies en content die hierboven genoemd werden, dan kun je de Season Pass aanschaffen voor 34,99 euro.