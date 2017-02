Star Trek: Bridge Crew uitgesteld tot mei

Ubisofts VR-avontuur in het Star Trek-universum is uitgesteld. De game zou oorspronkelijk volgende maand verschijnen, maar laat nu tot 30 mei op zich wachten.Gelukkig kwam de Franse uitgever met goed nieuws om de pijn wat te verzachten: de U.S.S. Enterprise uit de Original Series zal speelbaar zijn in de Ongoing Voyages-modus. In deze modus zijn de werelden procedureel gegenereerd, waardoor je - zoals de naam al verklapt - een oneindig universum kunt verkennen.Peter mocht vorig jaar al met Bridge Crew aan de slag en was erg enthousiast, zoals je kunt zien in onze videopreview