Stardew Valley komt deze zomer naar de Switch; multiplayermodus tijdelijk exclusief

Eerder werd al duidelijk dat de Switch-versie van Stardew Valley niet direct bij de release van Nintendo's nieuwe console beschikbaar zal zijn. Nu is er iets meer duidelijkheid over de release van deze indiehit op de Switch bekendgemaakt. Het eenmanswerk van Eric Barone zal namelijk in de zomer voor de Nintendo Switch verschijnen.Daarbij heeft Nintendo een opmerkelijke primeur te pakken, want de langverwachte multiplayermodus in Stardew Valley zal tijdelijk exclusief zijn voor de Switch-versie van Stardew Valley. Hoe lang het duurt voordat de multiplayermodus van Stardew Valley ook beschikbaar zal zijn in de PlayStation 4, Xbox One en pc-versie van de game is momenteel nog onbekend.