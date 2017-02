Stream zelf binnen de officiële GamersNET Twitch Community!

Stream zelf binnen de officiŽle GamersNET Twitch Community!

Sinds gisterochtend een nieuwe functie voor 's wereld grootste live-platform voor gamers: Twitch Community's . Naast sorteren op games of losse kanalen, is het nu ook mogelijk livestreams te scharen onder knusse gemeenschappen en andere genres. Zo kunnen gelijkgezinde streamers zich bundelen onder ťťn gezamenlijke banier.Naast een Community voor bijvoorbeeld speedruns en muziekstreaming , is er natuurlijk ook een gloednieuwe GamersNET Twitch Community . Onder deze pagina zullen wij van GamersNET uiteraard onze eigen livestreams delen, maar zijn onze vrienden (en vrienden van) evenals welkom om zelf een duit in het zakje te doen.Ben je dus zelf een streamer en zoek je de knusheid van de GamersNET-gemeenschap in je livestreams? Wees dan welkom om je onder onze banier te scharen, wie weet kunnen we wat liefde verspreiden.GamersNET is zelf zeker vier keer in de week live, met uitzendingen van onder meer onze Peter, DaniŽl en Tom, alsmede de vaste podcast GamersNET Radio . We spelen graag tal van verschillende games, het liefst bijgestaan door of mťt onze bezoekers. Speel eens mee of 'lurk' lekker wat af, iedereen is welkom!