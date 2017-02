The Legend of Zelda: Breath of the Wild gaat goud

Nintendo bevestigt dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild de gouden status bereikt heeft. De game staat in de planning voor de Wii U en Nintendo Switch voor 3 maart en lijkt gewoon op tijd uit te komen dus.Naast Nintendo heeft ook het Monolith Soft team aan de game gewerkt. Op Twitter heeft het team een foto gedeeld van een feestje ter ere van het voltooide spel. Breath of the Wild krijgt meerdere einden en is tevens ook de laatste first-party game die voor de Wii U verschijnt.