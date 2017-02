The Legend of Zelda: Breath of the Wild krijgt downloadbare content

Nintendo laat weten dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild downloadbare content krijgt. Er staan meerdere pakketten aan content in de planning waarvan het eerste pakket in de zomer verschijnt. Alle downloadbare content wordt gebundeld onder een season pass die 19,99 euro gaat kosten.Het eerste pakket bevat de Cave of Trials-uitdaging, de hard-moeilijkheidsgraad en een nieuwe functie voor de in-game plattegrond waar verder nog niets over bekend is. Bij aanschaf van de season pass verschijnen er drie schatkisten in het Great Plateau-gebied met een nieuw shirt met het logo van de Nintendo Switch voor Link en andere waardevolle voorwerpen.Het tweede pakket is tijdens de feestdagen te downloaden en bevat een nieuwe kerker en een uitbreiding voor de verhaallijn. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is een launch-game voor de Nintendo Switch die 3 maart uit komt voor zowel de Nintendo Switch als de Wii U.