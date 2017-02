Tweede generatie Pokémon verschenen in Pokémon GO

Eerder deze week maakte Niantic al bekend dat de tweede generatie Pokémon zou worden toegevoegd aan Pokémon GO en nu is het moment daar.Momenteel verschijnen de eerste nieuwe Pokémon sinds Ditto op devan ondergetekende. Het is dus weer tijd om je wandelschoenen aan te trekken, want vanaf nu zijn er ruim tachtig nieuwe Pokémon te vangen!