Uncharted 4 gebruikte bizar geavanceerde face capture-techniek

Nolan North is al jarenlang een gevestigde naam in de game-industrie, maar verwierf vooral bekendheid als de stem van Nathan Drake. Deze onverschrokken avonturier deelt echter niet alleen zijn stem met North, want ook qua uiterlijk zijn er opvallend veel gelijkenissen. In een recent interview onthulde North dat die overeenkomsten met Uncharted 4 nog groter zijn geworden.Ontwikkelaar Naughty Dog heeft voor Uncharted 4 namelijk Norths daadwerkelijke gezicht gebruikt:

They mapped my face for Uncharted 4. Every wrinkle is mine, just over his bone structure. That's my face, for god's sakes.

Hoewel het in de game-industrie al jarenlang gebruikelijk is om de gezichten van echte acteurs als inspiratie te nemen, heeft Naughty Dog voor Uncharted 4 een revolutionaire nieuwe techniek toegepast. Voorheen filmde de studio het gezicht van de acteur, en gebruikte het deze beelden vervolgens om de in-game gelijkenis met de hand kon animeren. Dankzij de nieuwe face capture-techniek is het echter mogelijk om dit gezicht in real-time te renderen.Hoewel er helaas geen beelden zijn van Uncharted 4, wordt de technologie wel gedemonstreerd in onderstaande video van The Last of Us 2. Deze laat goed zien hoe klein de grens tussen de virtuele en echte wereld inmiddels is geworden.