Up2Date: PlayStation Network - Ghost Recon: Wildlands, Sniper Elite 4 en Watch Dogs 2

Een nieuwe week, een nieuwe vulling voor de PlayStation Store. Dit is devoor de PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze week geen PlayStation Plus-content, maar wel zijn games te koop als Warhammer Quest, Ys Origin, Malicious Fallen, Psychonauts In The Rhombus Of Ruin en Gem Smashers. Ook is de open beta van Ghost Recon: Wildlands Ook is er DLC voor titels als Sniper Elite 4 Watch Dogs 2 , World of Tanks, Deus Ex: Mankind Divided en Rocket League.Tot slot, kijk verder voor 'Digitale Kortingen' in de PlayStation Store . Wat gaan jullie binnenhalen?

PlayStation 4



Demo's

Ghost Recon: Wildlands open beta



Volledige spellen

Warhammer Quest (€39,99)

Night in the Woods (€23,99)

Ys Origin (€19,99)

Malicious Fallen (€29,99)

Malicious Fallen Digital Deluxe Edition (€39,99)

Chime Sharp (€9,99)

Two Tribes Pack: RIVE & Toki Tori 2+ (€26,99)

Typoman (€12,99)

Vaccine (€11,99)

Dino Dini’s Kick Off Revival

forma.8

ACA Neo Geo Neo Turf Masters

Berserk and the Band of the Hawk

Warhammer 40,000: Deathwatch

A Pixel Story

Gem Smashers



PlayStation VR



Volledige spellen

Mervils: A VR Adventure (€15,99)

Psychonauts In The Rhombus Of Ruin (€18,99)



PlayStation Vita



Volledige spellen

forma.8

Berserk and the Band of the Hawk

Gem Smashers

Extra Content - PlayStation 4