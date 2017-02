Valve-baas Gabe Newell maakt zich zorgen om inreisverbod Trump

De afgelopen twee weken hebben verschillende bedrijven en celebrities zich uitgesproken tegen Donald Trumps inreisverbod. Hoewel het Amerikaanse hooggerechtshof de maatregelen vooralsnog heeft verboden, bestaat er nog steeds een kans dat het verbod terug zal keren. Valve-baas Gabe Newell vindt dat een kwalijke zaak.Tegenover PC Gamer verklaarde Newell dat hij zich zorgen maakt over Trumps maatregel:

We have people who work at Valve who can't go home. They've been here for years. They pay taxes. They cheer for New England in the Super Bowl and we try to not hold that against them...



But you know, they can't leave the country. So, like, there's some event outside the country, and for the first time we say "Wait, they can't go because they can't get back." So that's a problem, not just these hypothetical future employees but actual Valve employees. So yeah, that's a concern for us.

Newell sprak ook over de visa-problemen die eSports-spelers al jaren ondervinden. Doordat het concept van "eSports" voor velen nog steeds lastig te begrijpen is, ondervinden professionele gamers soms problemen met het aanvragen van een tijdelijke verblijfsvergunning. Newell maakte een vergelijking met traditionele beroepen:

If you're an opera singer, it's pretty easy to get a visa. Like the State Department kind of understands who these people are. If you're a Nobel Prize winner, they kind of know who you are.

Het volledige interview met Newell is te lezen op PC Gamer