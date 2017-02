Vanavond NIET LIVE: Toms nieuwe set-up is nog niet compleet; plus bier!

Al jaar en dag vaste kost: onze Tom , live op het GamersNET Twitch-kanaal tijdens de woensdagavond. Vandaag kan dat echter niet doorgaan, wegens gebrek aan een volledige set-up, verbouwingen ťn een afspraak met de eindbaas.

Kortom, geen livestream

Wanneer Tom wel live is

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

We zoeken spoedig een vervangend tijdslot voor Tom om live te gaan op het GamersNET Twitch-kanaal ! Stay tuned!

van Tom vanavond. Met het wisselen van microfoons, statieven en geluidsinterfaces is het momenteel niet bepaald mogelijk om een uitzending te gooien. Maar tel daarbij ook gehannes rondom de badkamer op, plus een etentje met de baas. Lijkt me duidelijk: we gaan elkaar vanavond niet treffen op Twitch., blijft ook nog even in het ongewisse. Dat zou morgen kunnen zijn, maar de kans bestaat dat het ook verder het weekend geduwd zal worden.Voor de vervangende livestream mogen uiteraard wel meteen tijdsvoorkeuren en game-suggesties doorgegeven worden. Waar hebben we zin in, en wanneer? Geef het meteen door, dan kijken we of we daar rekening mee kunnen houden.Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!