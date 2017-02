Volgende beta Ghost Recon: Wildlands bevat nieuwe regio

Ubisoft heeft aangekondigd dat de volgende open beta voor Ghost Recon: Wildlands een nieuw gebied bevat. De informatie werd in e-mail naar deelnemers van de gesloten beta gestuurd. Wanneer de volgende beta plaatsvindt is niet bekend.Momenteel kunnen spelers aan de slag met de open beta van For Honor, dus als Ubisoft de beta van Ghost Recon: Wildlands op dezelfde manier aanpakt dan is de open beta het weekend voor de launch. Ghost Recon: Wildlands komt 7 maart uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc.