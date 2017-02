Win een felbegeerde For Honor beta key! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!

Site offline. Kom om 12:00 uur terug!



Vergeet niet morgen terug te komen op GamersNET. Dan onthullen we de Prijsvraagvrijdag-winnaar van vorige week!

Vorige week mochten we codes weggeven voor de gesloten beta van For Honor. Deze vlogen als warme broodjes over de toonbank en binnen de kortste keren waren ze allemaal op. Daarom mogen we vandaag nog eens honderd keys weggeven! Om ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans heeft, zorgen we ervoor dat de speciale website pas om 12:00 uur live gaat. Op datzelfde tijdstip gaat de beta van start, dus je kunt direct beginnen met hakken!