Aanbevolen systeemconfiguratie voor Mass Effect: Andromeda draait waarschijnlijk 1080p30

Onlangs werden de systeemeisen voor Mass Effect: Andromeda bekendgemaakt. Die waren een klein beetje aan de hoge kant, maar verder niet heel verrassend. Wat wél verrassend is, is dat de aanbevolen systeemconfiguratie de game volgens uitgever EA zal draaien op 1080p en 30 fps opDit is verrassend omdat de aanbevelingen bestaan uit onder andere een Intel Core i7-4790, 16 GB aan intern geheugen en een NVIDIA GTX 1060 3GB of AMD RX 480 4GB. Gebaseerd op deze componenten was de verwachting in ieder geval 60 fps, met het liefst ook nog. Wat dit verhaal wellicht nog sterker maakt, is dat de minimumeisen (Intel Core i5 3570, 8GB RAMen een GTX 660 of Radeon 7750) goed zouden moeten zijn voor 720p en 30 fps.Dit kan twee redenen hebben. De eerste is datin Mass Effect: Andromeda qua grafische kwaliteit overeenkomt metin andere games. Want laten we eerlijk zijn: een ultra-instelling als allerhoogste instelling, is net als zeggen dat je gitaarversterker tot 11 gaat, in plaats van tot 10. De andere verklaring zou kunnen zijn dat EA onze verwachtingen bewust laag wil houden. Mass Effect: Andromeda maakt gebruik van dezelfdeals Battlefield 1 en in die laatstgenoemde game weten zowel de GTX 1060 als de RX 480 bijna 100 fps te behalen bij een resolutie van 1080p en. De tijd zal leren hoe de game draait op de pc.Mass Effect: Andromeda verschijnt op 23 maart voor pc, Xbox One en PlayStation 4.