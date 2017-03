Activision onthult speciale edities Destiny 2

special editions

Het is in de game-industrie niet ongebruikelijk om een speciale editie uit te brengen, maar Activision maakt het wel erg bont. De Amerikaanse uitgever legt dit jaar, naast de standaardversie, maar liefst viervan Destiny 2 in de winkels.Het gaat hier om de Collector's Edition, de Digital Deluxe Edition, de Limited Edition en de Standard Edition inclusief Expansion Pass. De Expansion Pass, die twee nog niet onthulde grote uitbreidingspakketten bevat, is los te pre-orderen voor 35 euro. Koop je hem samen met de Standard Edition van de game, dan betaal je slechts 90 euro.De Digital Deluxe Edition is de meest "sobere" van alle speciale edities. Deze bevat een downloadcode voor Destiny 2, de Expansion Pass, een Legendary Sword, een Legendary Player Emote en het Cabal Empire-embleem. Voor 100 euro kun je deze digitale schat op de kop tikken.Heb je jouw games liever in een doosje, dan is de Limited Edition jou op het lijf geschreven. Deze bevat de Expansion Pass en de eerdergenoemde digitale content, maar de game wordt geleverd in een fraaie steelbook. Bovendien vind je in de luxe doos een boekje met "geheimen van het Cabal Empire", een Cabal Schematic, postkaarten en pionnen. Deze editie kost ook 100 euro, maar is slechts bij een beperkt aantal winkels verkrijgbaar.Tot slot hebben we nog de Collector's Edition. Deze kost maar liefst 250 euro en bevat, naast alle inhoud van de Limited Edition, het volgende:

Frontier Bag

Customizable bag that can be worn as a backpack or messenger bag

15" Laptop/Tablet Sleeve with protective pocket slip



Frontier Kit

Solar panel USB charger with built-in light

Paracord

Solar blanket

Pre-order je Destiny 2, dan krijg je toegang tot de speciale beta die aankomende zomer van start gaat. Deze actie geldt ook voor de normale editie. Destiny 2 staat gepland voor een release op 8 september.