Android-versie Super Mario Run voorzien van releasedatum

Eind vorig jaar verscheen Super Mario Run, de eerste Nintendo-game voor de mobiele apparaten. Het spel was een tijdlang exclusief beschikbaar op iOS, maar vanaf volgende week kunnen ook bezitters van een Android-apparaat onderweg een potje Mario spelen.Nintendo Amerika heeft namelijk via Twitter bevestigd dat Super Mario Run op donderdag 23 maart verschijnt op Android. Op diezelfde dag verschijnt update 2.0 voor iOS. Deze introduceert nieuwe speelbare personages en verlengt de gratis demo met World 1-4.Gamers die zich nu alvast inschrijven in de Google Play Store krijgen straks direct een berichtje zodra het spel live gaat. Super Mario Run bevat 24 levels en kost 9,99 euro.