Bethesda kondigt uitbreidingen en mobiele versies aan voor The Elder Scrolls: Legends

Gisteren verliet The Elder Scrolls: Legends eindelijk zijn open betafase, wat betekent dat de Hearthstone-concurrent nu definitief is verschenen. Tegelijkertijd maakt ontwikkelaar Bethesda zijn plannen voor de toekomst bekend. Daar horen onder andere mobiele versies en meerdere uitbreidingen bij.De eerste van die plannen wordt uitgevoerd op 23 maart: dan verschijnt The Elder Scrolls: Legends ook voor de iPad. Twee weken later, op 5 april, zal de eerste PvE-uitbreiding verschijnen: The Fall of the Dark Brotherhood. Die voegt veertig nieuwe kaarten toe, alsmede deSlay, die wordt geactiveerd als een van je wezens een vijandig wezen aanvalt en doodt. De functionaliteit werkt bijna net zoals de Night Talon Lord-kaart.Het verhaal in The Fall of the Dark Brotherhood zal draaien om de Dark Brotherhood (ja, echt waar!) die je moet infiltreren als dubbelagent. Dezal bestaan uit 25 missies, verspreid over drie maps. Die maps zijn los te koop via echt óf in-game geld. Ook krijg je toegang tot de Doom Wolf mount in The Elder Scrolls Online als je de maps koopt.The Fall of the Dark Brotherhood markeert tevens het begin van een regelmatigere updatecyclus. Zo staat er bijvoorbeeld een grote update gepland voor komende zomer, waarvan we meer te zien krijgen op de E3. Ook zegt Pete Hines van Bethesda dat het plan is om elke drie maanden nieuwe kaarten toe te voegen aan The Elder Scrolls: Legends.Ook maakt Bethesda bekend dat er een toernooisysteem zal worden geïntroduceerd dat zal fungeren als Hearthstone's Heroic Tavern Brawl-modus: spelers kiezen één, maar spelen hun potjes op voorwaarden die bij elkanders kunnen zijn. Ook wordt er in mei een Spectator Mode toegevoegd, zodat het mogelijk wordt om wedstrijden van je vrienden te volgen. Ook zal The Elder Scrolls: Legends worden voorzien van Twitch-integratie. Die zal tevens worden gebruikt voor verschillende give-aways voor bijvoorbeeld Card Packs en Soul Gems.Denken jullie dat deze updates Bethesda's kaartspel kunnen omtoveren tot een échte concurrent voor Hearthstone? Laat het ons weten in de reacties!