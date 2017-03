Bethesda toont eerste 35 minuten van Prey

De release van Prey is nog maar anderhalve maand van ons verwijderd. Om je een beeld te geven van wat je op 5 mei kunt verwachten, heeft Bethesda de eerste 35 minuten van de game vrijgegeven.Prey begint rustig. Protagonist Morgan stapt uit bed, checkt de berichten op zijn telefoon en trekt dan zijn uniform aan. Sanitaire verzorging is in 2032 blijkbaar overbodig, want de man gaat direct op pad. De rest zullen we niet verklappen en kun je zien in onderstaande video.