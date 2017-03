Bloodborne is nog springlevend; Return to Yharnam-evenement in aantocht

Bloodborne en "springlevend" in ťťn zin, dat is eigenlijk een slechte combinatie. Bloodborne draait net als zijn spirituele voorgangers uit de Souls-serie vooral om doodgaan. Doodgaan, opnieuw proberen, weer doodgaan, nog eens proberen, opnieuw doodgaan, even gefrustreerd een bak koffie slurpen en uiteindelijk toch slagen met een euforisch gevoel tot gevolg. Dat gevoel duurt dan uiteraard slechts tot de volgende baas, die je genadeloos plet en je zo op pijnlijke wijze laat weten dat je niet meer bent dan een vliegje in zijn digitale wereld. De gamers die genieten van die uitdaging zijn talrijk en From Software kan zich nog steeds verheugen op een flink aantal spelers.Iedereen die houdt van de uitdaging zal Bloodborne ondertussen wel gespeeld hebben, maar er zijn er nog genoeg die nog volop in devan Bloodborne verzonken zijn. Een bewijs van de voortdurende populariteit van de game zijn de diversedie georganiseerd worden. Vanaf 10 maart is het bijvoorbeeld weer tijd voor het-evenement. Twitteraar illusorywall pitcht dit jaarlijkse terugkerende evenement al bijna een week en probeert via de online-aandacht zoveel mogelijk spelers terug te halen voor een nieuw bezoek aan Yharnham. Het is de bedoeling om vanaf 10 maart zoveel mogelijk gamers met een nieuwe personage te laten starten en tot uiterlijk 24 maart aan de gang te houden. Mocht je willen meedoen, dan zul je waarschijnlijk opvallend volle servers aantreffen.Een ander mooi voorbeeld van de hechte community en de wijze waarop fans met Bloodborne en elkaar omgaan, is ook de Instagram-account van The Yharnam Hunter . Deze account werd opgericht met een knipoog naar de game en vooraf ook de vraag of het concept Łberhaupt zou aanspreken. Het gaat namelijk om een serie foto's van een Bloodbornedie poseert in diverse situaties die vergelijkbaar zijn met situaties in de Bloodborne en de Dark Souls games. De beelden worden voorzien van quotes die ook van toepassing zijn op de games en dat blijkt aan te slaan. Dit vooral tot verbazing van de bedenker zelf.

Toen ik pas begon met het fotograferen van de kleine Bloodborne Hunter twijfelde ik geregeld of iemand dit Łberhaupt wel leuk zou vinden. Maar vanaf de dag dat mensen me Private Messages gingen sturen met teksten als "You are like the only reason for me to keep an Instagram account! I simply love your the Hunter!" en "I can't wait to see where the Little Hunter goes next!" wist ik zeker dat ik iets unieks deed. En het was niet veel later dat kunstenaars me objecten begonnen te sturen die ze graag naast mijn Hunter op mijn profiel wilde zien. En er is zelfs iemand uit Japan die een zelfde Hunter kocht, zodat ze die in de armen van haar zelf gemaakte Plain Doll kon plaatsen.



Ik zie dezelfde mensen al meer dan een jaar dagelijks terug komen, heb talloze mensen leren kennen en leer nog steeds dagelijks mensen kennen die kort met me willen praten, me vragen willen stellen of me juist de huid vol willen schelden omdat ze dat via Instagram anoniem kunnen doen. De SoulsBorne community wordt gezien als een hardcore groepje gamers die tegen iedereen "Git Gud" roepen en iedereen die niet capabel is om een SoulsBorne game uit te spelen als een minderwaardige gamer te zien. Maar niets is minder waar. De Souls community is bijzonder divers, super loyaal, staat altijd open voor harde PVP actie maar staat net zo goed ook open voor "Jolly Cooperation". En precies dat was het eerste doel van Hidetaka Miyazaki, een game maken die zo moeilijk en complex is dat je er nooit helemaal alleen uit komt. Je zult als een community moeten samenwerken om de gameplay en de lore onder de knie te krijgen. Er is altijd iets te ontdekken en miljoenen gamers hebben dit concept omarmd en werken samen om nieuwe gameplay strategieŽn en nieuwe lore theorieŽn uit te werken.

Bloodborne is dus nog lang niet dood en het Return to Yharnam-evenement is misschien een prima excuus om ook weer even af te zien. Een digitale Tuk Tuk hebben wij helaas niet, anders zouden wij deze uploaden om verslag uit te brengen.