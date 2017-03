Cartridges van de Switch smaken goor; dient als bescherming tegen inslikken bij kinderen

De cartridges van de Nintendo Switch hebben een naar smaakje, aldus The Verge . Na geruchten dat de cartridges een naar smaakje hebben moesten ze dit uitproberen. Nintendo beweert dat de slechte smaak opzettelijk is om kleine kinderen af te schrikken van het opeten van de cartridges.Omdat kleine kinderen de neiging hebben de wereld met hun mond te onderzoeken stoppen ze er graag objecten in. Nintendo heeft daar met de cartridges van de Switch dus op ingespeeld. Je wilt als gamer natuurlijk niet wilt dat je games ineens verdwijnen en de gezondheid van kleine kinderen is ook wel belangrijk.De ervaring van The Verge schildert niet echt een prachtig plaatje voor mensen met een gevoelig smaakpalet want de smaak van de cartridges wordt omschreven als 'the worst thing'. Het likken van de cartridges wordt dus ten strengste afgeraden, maar ongetwijfeld zal er wel weer een 'challenge' van gemaakt worden. Iedereen kan het vanaf 3 maart (morgen!) zelf ervaren want dan komt de Nintendo Switch uit.