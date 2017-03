Countdown hint naar Planescape: Torment Enhanced Edition

Onlangs verscheen Torment: Tides of Numenera, de spirituele opvolger van de klassieker Planescape: Torment. Van die laatste lijkt een remake te worden aangekondigd, want er is een countdown gestart onder de titel Plan Escape De naam is natuurlijk al aanwijzing genoeg, want die wordt letterlijk gevormd door het woord "Planescape" en een spatie. De pagina van de countdown bevat echter nog een hint. De broncode van de timer bevat namelijk vijf hexadecimale karakters onder een kopje "secret". Als je die karakters omzet in ASCII-tekst, krijg je de afkorting PSTEE. Het kán haast geen toeval zijn dat "Planescape: Torment Enhanced Edition" dezelfde afkorting zou hebben.Al met al is de countdown dus bepaald geen subtiele hint: hoogstwaarschijnlijk wordt binnenkort de Enhanced Edition van Planescape: Torment aangekondigd. Hoe die eruit zal zien, is natuurlijk niet bekend. Het zou kunnen dat ontwikkelaar Beamdog zijn tactiek uit de remake Baldur's Gate Enhanced toepast: een remake waar nieuwe content aan wordt toegevoegd. Echter, het zou ook kunnen dat ze alleen de graphics naar 2017 brengen en de game verder met rust laten.Hoe dan ook, de countdown loopt vandaag om 23:00 uur af, dus dan weten we meer.