De Blob rolt zich een weg naar de pc

In 2006 ontwikkelden acht Nederlandse studenten "De Blob", een kleurrijk puzzelspel waarin spelers een grote stad moeten verven. De studenten gingen later verder onder de naam Ronimo Games en verkochten de licentie aan THQ, die De Blob in 2008 doorontwikkelde tot volwaardige Wii- en DS-game. Het spel is acht jaar lang exclusief beschikbaar geweest voor Nintendo's apparaten, maar daar komt binnenkort verandering in.THQ Nordic heeft namelijk onthuld dat De Blob volgende maand voor het eerst naar de pc komt. In een persbericht schrijft de uitgever:

Flip, bounce and smash your way past the all-powerful I.N.K.T. Corporation to launch a revolution and save Chroma City from a future without colour. Enjoy the 4-player splitscreen multiplayer in eight different modes on different stations.

Details over de port zijn nog niet bekend, al wijzen onderstaande screenshots op een hogere resolutie. De Blob verschijnt op 27 april voor de pc.