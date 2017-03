Eddy Gordo eindelijk aan Tekken 7 toegevoegd

Tekken 7 werd uitgesteld tot juni, maar blijkt vruchtbaarder dan misschien gedacht. Eddy Gordo, vaste fighter sinds de arcade versie van Tekken 3 in 1997 en in 1998 voor het eerst te zien op de PlayStation 1, is namelijk door Bandai Namco eindelijk onthuld voor Tekken 7.De Braziliaanse capoeira specialist schitterde tot op heden van afwezigheid voor de nieuwe Tekken, maar keert terug. Hieronder de officiŽle beschrijving van Eddy in de Tekken-serie, inclusief een trailer.

Brazilian Capoeira combines dance, acrobatics, and music to form a deadly martial art. When practiced by an expert practitioner such as Eddy Gordo, bodies will break, blood will be spilled, and battles will be won.



Eddy Gordoís connection to the Mishima Zaibatsu began when he pleaded with Jin Kazama to help treat the serious illness afflicting his Capoeira master. In return for the treatment, Eddy would wield his deadly skills at Jinís command. Unfortunately for Eddy, not even the technology of the Mishima Zaibatsu could save Eddyís master and he soon swore to take vengeance against the Mishima Zaibatsu led by Kazuya Mishima.

Tekken 7 verschijnt op 2 juni voor PlayStation 4, Xbox One en pc.