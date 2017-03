Eerste DLC voor Sniper Elite 4 aangekondigd: Deathstorm

Vorige maand verscheen Sniper Elite 4 onder lovende reviews . Zoals we inmiddels gewend zijn, is het dus tijd voor DLC. De eerste uitbreiding is dan ook aangekondigd: Deathstorm. Dezal uit drie delen bestaan, waarvan het eerste dinsdag al verschijnt.Het eerste hoofdstuk van Deathstorm heet Inception en speelt zich af in noordelijk Italië, direct na de verhaallijn van de basisgame. In Inception moet je een Duitse marinebasis aanvallen die eerder al doelwit was van een bombardementencampagne. Wat je daar dan nog te zoeken hebt? Nou, een mysterieus pakketje met codenaam Deathstorm.

With imposing scaffolding, a German destroyer and myriad Kriegsmarine soldiers to negotiate, Karl Fairburne must help finish what the bombing run started. But his primary mission concerns the secret Manhattan Project: To retrieve a critical, mysterious package codenamed Deathstorm.

Naast het eerste hoofdstuk van Deathstorm wordt er ook gratis content toegevoegd, namelijk voor de multiplayer van Sniper Elite 4. Deze uitbreiding heet Night Fighter en verschijnt ook aankomende dinsdag. In Night Fighter kunnen gamers aan de slag op de nieuwe map Night Woods, alsmede met de nieuwe Elimination-modus. Ook worden er drie nieuwe wapens en skins voor wapens en karakters toegevoegd.Volgens de roadmap voor Sniper Elite 4 kunnen we in april het tweede deel van Deathstorm verwachten, genaamd Infiltration. De derde en laatste missie (Obliteration) komt naar verwachting uit in mei. Ten slotte staan er nog meer uitbreidingen voor de multiplayer op de planning, die allemaal gratis beschikbaar zullen zijn.