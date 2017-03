Eerste twee For Honor DLC Heroes lijken gelekt te zijn

De eerste twee DLC Heroes voor For Honor lijken gelekt te zijn, te noemen de Centurion en Ninja. Het is bekend dat For Honor in de toekomst genoeg gratis content krijgt, waaronder Heroes, maps en gear, en de eerste twee Heroes zijn eerder bekend dan gedacht.Sowieso krijgt de game van Ubisoft zes nieuwe Heroes, telkens per twee, maar het was niet bekend bij welke factie ze zouden horen. De community is er nu achtergekomen dat de Centurion en Ninja de eerste zijn die als DLC verschijnen, maar ze lijken vooralsnog niet ingedeeld te zijn bij een factie.Er is een vierde kopje Heroes aangemaakt, al klinkt het logisch dat de Centurion onderdeel is van de Knights, gezien de referentie in de singleplayer campagne, en de Ninja van de Samurai. Geruchten gaan dat de Centurion een soort speer als wapen draagt met daarnaast een klein zwaard. De Ninja zou een paar Kamas dragen.In deze video wordt meer uitleg gegeven over de mogelijke Heroes en wapens, en de screenshot toont de twee karakters.For Honor verscheen op 14 februari voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Benieuwd naar ons oordeel? Lees dan de review