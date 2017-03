Geen multiplayer beta voor Mass Effect: Andromeda; BioWare legt uit

BioWare heeft onlangs laten weten dat er geen multiplayer beta zal komen voor Mass Effect: Andromeda. De ontwikkelaar verontschuldigt zich hiervoor en geeft uitleg:

Sorry we won't have [a multiplayer technical test], I know many were looking forward to it (as were we). Long story but right decision for how close we are to [going] live. Mass Effect: Andromeda multiplayer has had the most [extensive] user testing we've ever done.

Meanwhile, we'll get some more MP info out - let's get the ball rolling... see you all soon in Andromeda! 4/4 pic.twitter.com/FuhGpuat9f ó Fernando Melo (@DiscoBabaloo) March 2, 2017



De multiplayer is begin dit jaar wel al getest op consumentenconsoles en producer Fernando Melo liet weten dat het "te gek" is. Ook krijgen bezoekers van het PAX-evenement in Boston de kans om de multiplayer te spelen. Ten slotte liet Melo ons niet geheel met lege handen achter en tweette hij een plaatje van de multiplayer:Mass Effect: Androma verschijnt op 23 maart voor pc, Xbox One en PlayStation 4.