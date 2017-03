Gemiddelde bezitter heeft Hitman 100 uur gespeeld

Dankzij zijn episodische structuur en terugkerende evenementen is Hitman typisch zo'n game die je regelmatig even opstart. Vele sporadische potjes resulteren bij elkaar opgeteld echter in een lange speelduur, wat wel blijkt uit nieuwe statistieken van IO Interactive.In een infographic meldt de ontwikkelaar dat de gemiddelde Hitman-bezitter de game grofweg 100 uur heeft gespeeld. Bovendien creŽerden spelers tezamen meer dan 250.000 contracten, waarvan er slechts 100 in de spotlight werden gezet door IO Interactive. Ook geeft de infographic een mooi overzicht van de content die sinds de release aan Hitman is toegevoegd. De studio benadrukt echter we de komende tijd nog genoeg nieuws kunnen verwachten en stelt dan ook dat dit "het perfecte moment" is om de game aan te schaffen.