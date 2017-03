Gerucht: StarCraft 1 krijgt deze zomer een remaster

De geruchten over remakes van Blizzard-klassiekers gaan al tijden de ronde, bijvoorbeeld doordat de ontwikkelaar vacatures plaatste voor specialisten op dat vlak. Onder die klassiekers valt natuurlijk ook de eerste StarCraft. Geruchten over een remake worden nu verder aangezwengeld vanuit de eSports-wereld.De Koreaanse eSports-site Sports Seoul beweert namelijk dat StarCraft: Remastered in mei of juni uit moet komen. Volgens de Koreanen kunnen we zelfs volgende week al een aankondiging verwachten.Volgens Sports Seoul zou de remaster van StarCraft HD-graphics ondersteunen, alsmede Blizzards platform Battle.net. Volgens de Koreaanse site weten eSports-uitzenders, sponsoren en "sleutelaandeelhouders" al sinds de laatste BlizzCon (in november) van het bestaan van de remaster.StarCraft 2 is natuurlijk groot in de eSports-wereld, dus het zou niet verrassend zijn dat een remake van de allereerste StarCraft-game eerst aan die wereld wordt onthuld. Echter, niet iedereen is even goed in zwijgen, dus het is ook niet verrassend dat dit nieuws dan zou uitlekken.Blizzard zelf reageert uiteraard slechts met de weigering om te reageren op geruchten en speculatie.