Ghost Recon: Wildlands is bestverkopende game van 2017 tot nu toe

Vorige week verscheen Ghost Recon: Wildlands, die over het algemeen zeer goed werd ontvangen. Zo beloonden onze eigen gebroeders Leon de game met een mooie 8 in hun review . Niet alleen zijn de recensies positief, maar ook de verkopen gaan behoorlijk hard. De game neemt namelijk de titel over van bestverkopende game van 2017 tot nu toe. Vorige week werd die positie kortstondig door Horizon: Zero Dawn bekleed; die game zakt nu dus af naar de tweede plek.Dit blijkt uit cijfers van de Britse GfK Chart Track . Op de derde plaats staat, verrassend genoeg, LEGO Worlds The Legend of Zelda: Breath of the Wild vinden we terug op plek vier. Dat doet natuurlijk helemaal niets af aan de verkoopprestaties van de game: de nieuwe Zelda is alleen verkrijgbaar op de Nintendo Switch en de Wii U, terwijl LEGO Worlds en Ghost Recon: Wildlands allebei op pc, Xbox One en PlayStation 4 verkrijgbaar zijn. De opvallende prestaties van LEGO Worlds kunnen daarnaast verklaard worden door de prijs van 29,99 euro. De andere games in de lijst gaan voor minimaal het dubbele bedrag over de toonbank.Check hieronder de volledige top 10 van bestverkopende games:

1. Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands

2. Horizon Zero Dawn

3. LEGO Worlds

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

5. GTA 5

6. NieR: Autoamata

7. FIFA 17

8. Rocket League

9. 1-2 Switch

10. Call of Duty: Infinite Warfare