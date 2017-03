Ghost Recon Wildlands-update 1.1.5 1.1.5 verschenen voor pc

Ubisoft heeft een patch uitgebracht speciaal voor pc-bezitters van Ghost Recon Wildlands. Update 1.1.5 weegt zo'n 4 gigabyte en verbetert de prestaties voor mensen met AMD-hardware.Ook gamers met meerdere videokaarten en/of quad-core CPU's kunnen een vloeiendere spelervaring verwachten. Bovendien voegt de update een aantal kleine verbeteringen toe. Onderstaand overzicht toont alle veranderingen.