Horizon Zero Dawn bevat Death Stranding easter egg

Guerrilla Games heeft een geheime verwijzing naar de aankomende game Death Stranding in Horizon Zero Dawn verstopt. Kojima maakt voor de game gebruik van dezelfde Decima Engine die Guerrilla ontwikkelt heeft voor Horizon Zero Dawn. De easter egg is waarschijnlijk een bedankje daarvoor. De easter egg werd ontdekt door YouTuber Arekkz Gaming Spelers kunnen de ketting en armbanden van het personage vinden die door Norman Reedus gespeeld wordt in Death Stranding. Ook de bekende enge pop uit het riool is in de game te vinden. In de video van Arekkz kun je zien waar de easter egg te vinden is, maar vergeet niet dat er spoilers in kunnen zitten afhangend van hoe ver je bent in het spel.Meer weten over de game? Guerilla Games' nieuwste titel is sinds 1 maart uit op PlayStation 4 en wij hebben natuurlijk een Horizon: zero Dawn review voor je klaarstaan.