Maartthema voor Loot Gaming is Future Tech; met o.a. Overwatch en Mass Effect goodies

code 'GamersNET'

drie dollar korting

Op de redactie van GamersNET wachten we nog met smart op het februari 'Wild' krat van onze vrienden van Loot Gaming, maar inmiddels wordt het nieuwe thema alweer uit de doeken gedaan. In maart staat Loot Gaming in het teken van 'Future Tech'...Toekomstige technologie, daar kunnen nog aardig wat games en franchises onder vallen, maar Loot Crate voorziet ons al van een simpele tweetal hints. Naast een zogenaamd 'padzoekende' collectible van Mass Effect: Andromeda , zal het verrassingspakketje ook geleverd worden met een exclusieve figurine van Overwatch , om diens naderende verjaardag te vieren.Wat er naast die goodies te vinden is in de Loot Gaming van komende maand, blijft nog even in het ongewisse. Totdat deze dan uiteindelijk op onze (of jouw) deurmat belandt...Een abonnement op Loot Gaming start vanaf 31,95 dollar per maand, met verzendkosten vanuit de Verenigde Staten inbegrepen. Via de officiŽle website kun je Loot Gaming bestellen , en met onzekun je maar liefstscoren op alle soorten aankopen en abonnementen .Meer van de Loot Gaming doosjes (en de inbegrepen goedheden) zien? Check dan ook eens onze Loot Gaming 'Mad Science' Crate unboxing van januari voor een kristalhelder voorproefje. Binnenkort ontvangen we ook de daaropvolgende februari-editie, waarvan natuurlijk ook een uitgebreide video van te vinden zal zijn, hier op GamersNET...